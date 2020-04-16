2020-04-16T14:57:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане врачей, лечащих пациентов с covid-19, поселили в гостиницы и общежития

Медики оказались отрезанными от родных и близких
Лика ИСАЕВА
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Это сделано в целях безпасности.Это сделано в целях безпасности.
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В Татарстане оказались отрезанными от родных и близких врачи, которые лечат больных covid-19. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила руководитель прес-службы президента республики Лилия Галимова.

Так, сейчас, например в Казани, инфицированные находятся в трех стационарах. Их лечение осуществляют врачи и медсестры, которые теперь оторваны от дома. Они переселились в общежития и гостиницы, где есть все комфортные условия для проживания и отдыха.

Связь с близкими они поддерживают при помощи телефонов и видеосвязи. Это сделано для соблюдения безопасности как медиков, так и их родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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