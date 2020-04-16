В Татарстане врачей, лечащих пациентов с covid-19, поселили в гостиницы и общежития
В Татарстане оказались отрезанными от родных и близких врачи, которые лечат больных covid-19. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила руководитель прес-службы президента республики Лилия Галимова.
Так, сейчас, например в Казани, инфицированные находятся в трех стационарах. Их лечение осуществляют врачи и медсестры, которые теперь оторваны от дома. Они переселились в общежития и гостиницы, где есть все комфортные условия для проживания и отдыха.
Связь с близкими они поддерживают при помощи телефонов и видеосвязи. Это сделано для соблюдения безопасности как медиков, так и их родных.
ИСТОЧНИК KP.RU