2020-04-16T20:43:53+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара сгорела дача и пострадал ее хозяин

Мужчина госпитализирован с ожогами тела
Лика ИСАЕВА
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Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в садовом обществе "Родничок" на территории Высокогорского района республики начался в четверг, 16 апреля, в 4.48. К приезду пожарных открытым огнем горел дачный дом общей площадью 30 квадратных метров.

Сотрудники МЧС Татарстана локализовали пламя и затем потушили пожар. Но во время попытки самостоятельно справиться с огнем ожоги всего тела получил 45-летний хозяин дачи. Его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

- Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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