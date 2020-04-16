В Татарстане во время пожара сгорела дача и пострадал ее хозяин
Пожар в садовом обществе "Родничок" на территории Высокогорского района республики начался в четверг, 16 апреля, в 4.48. К приезду пожарных открытым огнем горел дачный дом общей площадью 30 квадратных метров.
Сотрудники МЧС Татарстана локализовали пламя и затем потушили пожар. Но во время попытки самостоятельно справиться с огнем ожоги всего тела получил 45-летний хозяин дачи. Его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.
- Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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