В Казани отец поджигал траву вместе с малолетней дочерью на глазах у пожарных
Сообщение о горящей траве в овраге на улице Закиева в Советском районе столицы Татарстана поступило вечером 15 апреля. На место сразу выехали сотрудники пожарной охраны. Когда они приступили к тушению огня, то увидели, как неподалеку от места происшествия мужчина, прогуливавшийся вместе с малолетней дочерью, подпалил сухую траву в том же овраге.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Они составили на "поджигателя" два административных протокола - за "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации" и за нарушение требований безопасности в период особого противопожарного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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