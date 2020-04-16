В Чувашии Volkswagen Multivan врезался в фуру: пострадали пять человек
Авария с участием большегруза "Скания" и автомобиля Volkswagen Multivan произошла 15 апреля в 22.00 на 637 километре федеральной автодороги М-7 "Москва-Уфа".
По предварительным данным, 29-летний житель Новочебоксарска, управляя автомобилем Volkswagen, грубо нарушил дистанцию и на полном ходу врезался в фуру.
Водитель "Скании" не пострадал, но в больницу доставили водителя и четверых пассажиров мультивена. Среди пострадавших - 1,5 годовалый ребенок из Марий Эл и шестимесячная девочка из Московской области. Старшая из них находилась в детском удерживающем кресле, но не была пристегнута ремнем безопасности.
Старшая девочка н была пристегнута в детском креслеФото: МВД по Чувашской Республике
Сейчас ГИБДД Чувашии проверяет, не оказывал ли пострадавший водитель незаконных услуг по перевозке пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»