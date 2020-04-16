2020-04-16T12:58:16+03:00
Общество

Коронавирус не повилияет на сроки окончания учебного года 2020 в Татарстане

Он завершится традиционно в конце мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Пока же школьники республики учатся дистанционно.Пока же школьники республики учатся дистанционно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вот уже несколько недель школьники Татарстана из-за пандемии коронавируса учатся дистанционно. Многие начали переживать, что учебный год придется закончить раньше или напротив - учиться летом.

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева поспешила успокоить школьников и их родителей, заявив, что четвертая четверть завершится традиционном в конце мая - с 25 по 30 число.

А вот ЕГЭ для одиннадцатиклассников начнется 8 июня. При этом по поводу даты сдачи ОГЭ для учащихся 9-х классов пока не совсем ясно. Отметим, что в этом году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору - только русский язык и математику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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