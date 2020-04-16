Коронавирус не повилияет на сроки окончания учебного года 2020 в Татарстане
Вот уже несколько недель школьники Татарстана из-за пандемии коронавируса учатся дистанционно. Многие начали переживать, что учебный год придется закончить раньше или напротив - учиться летом.
Вице-премьер республики Лейла Фазлеева поспешила успокоить школьников и их родителей, заявив, что четвертая четверть завершится традиционном в конце мая - с 25 по 30 число.
А вот ЕГЭ для одиннадцатиклассников начнется 8 июня. При этом по поводу даты сдачи ОГЭ для учащихся 9-х классов пока не совсем ясно. Отметим, что в этом году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору - только русский язык и математику.
ИСТОЧНИК KP.RU