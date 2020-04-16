Жителя Татарстана будут судить за секс-действия в отношении 6-летней девочки

16 Апр 2020 2020-04-16T12:37:11+03:00

Обвиняемый до этого уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение особо тяжких преступлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина свою вину так и не признал

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «иные действия сексуального характера с угрозой применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Так, по версии следствия, 19 января этого года в Менделеевске местной жительнице надо было отлучится по делам. Вот она и оставила свою 6-летнюю дочь под присмотром соседки. У той самой есть малолетний ребенок, да и девочку знакомой она не раз уже забирала из детсада за плату.

Вот только в этот день за детьми осталась приглядывать не соседка, а ее муж. Женщине надо было уйти на работу. Мужчина, как полагают следователи, воспользовался ситуацией и запугав девочку надругался над ней.

Лишь по возвращению домой ребенок рассказал об произошедшем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Мужа соседки задержали и отправили под стражу.

- Расследование дела завершено, все материалы направлены для рассмотрения в суд. Сам мужчина свою вину так и не признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Отмечается, что обвиняемый до этого уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение особо тяжких преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU