Жителя Татарстана будут судить за секс-действия в отношении 6-летней девочки
В Татарстане завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «иные действия сексуального характера с угрозой применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Так, по версии следствия, 19 января этого года в Менделеевске местной жительнице надо было отлучится по делам. Вот она и оставила свою 6-летнюю дочь под присмотром соседки. У той самой есть малолетний ребенок, да и девочку знакомой она не раз уже забирала из детсада за плату.
Вот только в этот день за детьми осталась приглядывать не соседка, а ее муж. Женщине надо было уйти на работу. Мужчина, как полагают следователи, воспользовался ситуацией и запугав девочку надругался над ней.
Лишь по возвращению домой ребенок рассказал об произошедшем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Мужа соседки задержали и отправили под стражу.
- Расследование дела завершено, все материалы направлены для рассмотрения в суд. Сам мужчина свою вину так и не признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Отмечается, что обвиняемый до этого уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение особо тяжких преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU