На 18,2 миллиона рублей больше: сколько именно заработал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин за 2019 год
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин задекларировал свои доходы за 2019 год. Оказалось, что лично он заработал 38,8 миллиона рублей, что на 18,2 миллиона больше, чем в 2018 году. Супруга же спикера за прошлый год заработала 29,5 миллионов рублей, тогда как 2018 эта цифра составляла 10 миллионов.
В общем, семья Мухаметшиных в 2019 года заработала 68,3 миллиона рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2018-ом
Отметим, что Фарид Мухаметшин является собственником земельного участка в 2,5 тысяч квадратных метров, двух домов на 257 и 300 “квадратов”, двух квартир на 520,8 и 153,3 “квадратов”, автомобилей ГАЗ-12 “Волга”, М-20 “Победа”, мотовездехода Yamaha и снегохода Arctic cat.
Заместители Мухаметшина также отчитались о своих доходах за 2019 год. Так, Марат Ахметов заработал более 8,9 миллиона рублей, Лилия Маврина - 5,6 миллиона рублей, Юрий Камалтынов - 5,4 миллиона рублей, Татаьяна Ларионова - 4,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU