На 18,2 миллиона рублей больше: сколько именно заработал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин за 2019 год

16 Апр 2020 2020-04-16T13:35:29+03:00

Спикер отчитался по своим доходам, а также по доходам жены

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин задекларировал свои доходы за 2019 год. Оказалось, что лично он заработал 38,8 миллиона рублей, что на 18,2 миллиона больше, чем в 2018 году. Супруга же спикера за прошлый год заработала 29,5 миллионов рублей, тогда как 2018 эта цифра составляла 10 миллионов.

В общем, семья Мухаметшиных в 2019 года заработала 68,3 миллиона рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2018-ом

Отметим, что Фарид Мухаметшин является собственником земельного участка в 2,5 тысяч квадратных метров, двух домов на 257 и 300 “квадратов”, двух квартир на 520,8 и 153,3 “квадратов”, автомобилей ГАЗ-12 “Волга”, М-20 “Победа”, мотовездехода Yamaha и снегохода Arctic cat.

Заместители Мухаметшина также отчитались о своих доходах за 2019 год. Так, Марат Ахметов заработал более 8,9 миллиона рублей, Лилия Маврина - 5,6 миллиона рублей, Юрий Камалтынов - 5,4 миллиона рублей, Татаьяна Ларионова - 4,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU