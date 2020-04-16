2020-04-16T16:03:30+03:00
Общество

В Казани начали ремонтировать дорогу на улице Рихарда Зорге

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В столице Татарстана приступили к ремонту проезжей части на улице Рихарда Зорге. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик уже начал убирать канализационные люки и снимать верхний слой асфальта.

Речь идет об участке от улицы Даурская до улицы Юлиуса Фучика протяженностью 931 метр. Там обновят дорожной покрытие, благоустроят тротуары, установят 1056 погонных метров ограждения и 10 светильников на 5 пешеходных переходах.

- Также на данном участке запланирован ремонт двух местных проездов: у сквера «Славы» по улице Гарифьянова протяженностью 300 метров, и от улицы Братьев Касимовых до улицы Гарифьянова протяженностью 475 метров, - сообщает Минтранс Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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