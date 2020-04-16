Режим самоизоляции в Казани 2020: температуру на расстоянии начали мерять и на ж/д вокзалах
Во время режима самоизоляции в Казани 2002 из-за угрозы коронавируса на ж\д вокзалах города стали мерять температуру прибывшим пассажирам. Речь идет о внутренних рейсах.
- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающих в столицу Татарстана железнодорожным транспортом, - сообщает Минтранс республики.
Температуру у пассажиров поездов мерят на расстоянии – бесконтактным способом, когда они выходят со станции. Также все они получают извещения об обязательной самоизоляции в Казани.
Напомним, согласно постановлению правительства Татарстана, все прибывшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны уйти на двухнедельный домашний карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU