2020-04-16T11:34:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Казани 2020: температуру на расстоянии начали мерять и на ж/д вокзалах

Пока действует режим самоизоляции ив Казани 2020 все пассажиры прибывших поездов подвергаются проверке
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Во время режима самоизоляции в Казани 2002 из-за угрозы коронавируса на ж\д вокзалах города стали мерять температуру прибывшим пассажирам. Речь идет о внутренних рейсах.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающих в столицу Татарстана железнодорожным транспортом, - сообщает Минтранс республики.

Температуру у пассажиров поездов мерят на расстоянии – бесконтактным способом, когда они выходят со станции. Также все они получают извещения об обязательной самоизоляции в Казани.

Напомним, согласно постановлению правительства Татарстана, все прибывшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны уйти на двухнедельный домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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