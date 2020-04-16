Жители Чебоксар могут выбрать мелодии для светомузыкального фонтана

16 Апр 2020 2020-04-16T19:34:46+03:00

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В конце июня 2020 года на Красной площади в Чебоксарах должен заработать светомузыкальный фонтан. До 25 апреля горожане могут выбрать мелодии, которые будут играть, пока подсвеченные струи воды будут подниматься в высоту до четырех метров. На выбор предлагается 16 композиций. Голосование запущено на портале “Открытый город”.

Один человек может выбрать от пяти до десяти мелодий или предложить свой вариант. Среди же предложенных администрацией города композиции Вивальди, Паганини, Чайковского, Моцарта, Глинки, Штрауса, Рахманинова, камерного оркестра «Rondo Veneziano» а также различные попурри и народные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU