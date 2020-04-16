В Чебоксарах огласили приговор пенсионеру, который ножом угрожал школьнику, игравшему в снежки

16 Апр 2020 2020-04-16T20:12:54+03:00

Мужчина выскочил на ребенка с ножом из гаража. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Нападение на чебоксарских школьников произошло в январе, когда они возвращались домой с уроков. Мальчики сокращали дорогу до дома, и шли через гаражный комплекс, где начали играть в снежки.

Внезапно из гаража выскочил мужчина с ножом, повалил одного из мальчиков на землю и начал угрожать ему расправой, размахивая лезвием у его лица. Ребенок очень испугался, и, вернувшись домой рассказал о нападении родителям. Те сообщили о произошедшем в правоохранительных органах.

Злоумышленника задержали, им оказался 68-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в угрозе убийством.

В свое оправдание пенсионер заявил, что ранее школьники прыгали по крышам гаражей, и повредили их.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU