В Чебоксарах огласили приговор пенсионеру, который ножом угрожал школьнику, игравшему в снежки
Нападение на чебоксарских школьников произошло в январе, когда они возвращались домой с уроков. Мальчики сокращали дорогу до дома, и шли через гаражный комплекс, где начали играть в снежки.
Внезапно из гаража выскочил мужчина с ножом, повалил одного из мальчиков на землю и начал угрожать ему расправой, размахивая лезвием у его лица. Ребенок очень испугался, и, вернувшись домой рассказал о нападении родителям. Те сообщили о произошедшем в правоохранительных органах.
Злоумышленника задержали, им оказался 68-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в угрозе убийством.
В свое оправдание пенсионер заявил, что ранее школьники прыгали по крышам гаражей, и повредили их.
- Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU