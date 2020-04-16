В Чувашии, несмотря коронавирус, снова заработали ломбарды и офисы микрозаймов
В Чувашии до сих пор действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, врио главы региона Олег Николаев систематически дополняет перечень организаций, которые могут работать в условиях введенных ограничений. Своим новым распоряжением он разрешил возобновить работу кредитных учреждений, офисов микрозаймов, ломбардов и страховых организаций.
Кроме того, в республике заработают предприятия:
- выполняющие работы и (или) оказывающие услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством России функций Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- осуществляющие проектно-изыскательские работы;
- осуществляющие строительно-монтажные работы на объектах электро-, газоснабжения;
- оказывающие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также в части функций по обеспечению бесперебойной деятельности организаций, указанных выше.
ИСТОЧНИК KP.RU