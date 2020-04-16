2020-04-16T10:50:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии, несмотря коронавирус, снова заработали ломбарды и офисы микрозаймов

Такое распоряжение дал врио главы региона Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Также в республике заработают кредитные учреждения и страховые организации.Также в республике заработают кредитные учреждения и страховые организации.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Чувашии до сих пор действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, врио главы региона Олег Николаев систематически дополняет перечень организаций, которые могут работать в условиях введенных ограничений. Своим новым распоряжением он разрешил возобновить работу кредитных учреждений, офисов микрозаймов, ломбардов и страховых организаций.

Кроме того, в республике заработают предприятия:

- выполняющие работы и (или) оказывающие услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством России функций Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

- осуществляющие проектно-изыскательские работы;

- осуществляющие строительно-монтажные работы на объектах электро-, газоснабжения;

- оказывающие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также в части функций по обеспечению бесперебойной деятельности организаций, указанных выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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