В Чувашии, несмотря коронавирус, снова заработали ломбарды и офисы микрозаймов

16 Апр 2020 2020-04-16T10:50:15+03:00

Также в республике заработают кредитные учреждения и страховые организации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Чувашии до сих пор действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, врио главы региона Олег Николаев систематически дополняет перечень организаций, которые могут работать в условиях введенных ограничений. Своим новым распоряжением он разрешил возобновить работу кредитных учреждений, офисов микрозаймов, ломбардов и страховых организаций.

Кроме того, в республике заработают предприятия:

- выполняющие работы и (или) оказывающие услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством России функций Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

- осуществляющие проектно-изыскательские работы;

- осуществляющие строительно-монтажные работы на объектах электро-, газоснабжения;

- оказывающие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также в части функций по обеспечению бесперебойной деятельности организаций, указанных выше.

ИСТОЧНИК KP.RU