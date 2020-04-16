В Ульяновске пропал 14-летний Раман Большаков

16 Апр 2020 2020-04-16T19:00:47+03:00

О местонахождении парня ничего не известно с 13 апреля

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В Ульяновске начались поиски 14-летнего Рамана Большакова из Засвияжского района. Молодой человек пропал в понедельник, 13 апреля. До сих пор о его местоположении ничего не известно.

Раман ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была зеленая куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки и серая шапка.

Волонтеры считают, что парень мог уехать в другой район. Всех, кто видел Рамана Большакова, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU