В Ульяновске пропал 14-летний Раман Большаков
О местонахождении парня ничего не известно с 13 апреля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске начались поиски 14-летнего Рамана Большакова из Засвияжского района. Молодой человек пропал в понедельник, 13 апреля. До сих пор о его местоположении ничего не известно.
Раман ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была зеленая куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки и серая шапка.
Волонтеры считают, что парень мог уехать в другой район. Всех, кто видел Рамана Большакова, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU