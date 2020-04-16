2020-04-16T11:01:11+03:00
Происшествия

В Казани пассажирка БМВ 730 пострадала после столкновения со столбом и забором

Девушку с места аварии доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Медики "скорой" диагностировали у пострадавшей травму ноги.Медики "скорой" диагностировали у пострадавшей травму ноги.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 апреля в 21.20 напротив дома №30 по проспекту Ямашева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки БМВ 730 превысил безопасную скорость, не справился с управлением. Из-за этого автомобиль сначала врезался в фонарный столб, а затем в металлический забор.

- В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка, ее с травмой ноги отправили в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Всего за 15 апреля в Казани произошло 67 ДТП, в которых пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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