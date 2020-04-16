2020-04-16T10:03:40+03:00
Происшествия

В Казани жителей дома на улице Короленко эвакуировали из-за подземной утечки газа

Людей разместили в ближайшей школе [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Из дома были эвакуированы 50 человек.Из дома были эвакуированы 50 человек.Фото: Лика ИСАЕВА
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15 апреля вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в доме №21 на улице Короленко ощущается запах газа.

На место тут же прибыли спасатели. Они эвакуировали жильцов двух подъездов – всего 50 человек. Всех их разместили в школе №20, которая находится поблизости с данным домом. В свои квартиры они вернулись менее чем через час.

Оказалось, во дворе дома под землей произошла утечка газа. Специалисты перекрыли задвижку и сейчас проводят детальное обследование и выясняют причины аварии. Сообщили В МЧС Татарстана.

Утечка была под землей. Фото: Лика ИСАЕВА

Утечка была под землей.Фото: Лика ИСАЕВА

Специалисты до сих пор разбираются в причинах аварии. Фото: Лика ИСАЕВА

Специалисты до сих пор разбираются в причинах аварии.Фото: Лика ИСАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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