2020-04-16T09:39:40+03:00
Происшествия

В Марий Эл в пьяном ДТП ночью пострадали два человека

Машина вылетела в кювет – у нее смята крыша
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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Этой ночью в Моркинском районе Марий Эл на 65 километре дороги «Звенигово-Шелангер-Морки» автомобиль ВАА-2114 вылетел с дороги в кювет.

- 25-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

У машины в результате аварии была смята крыша, травмы получили предполагаемый виновник происшествия и его 26-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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