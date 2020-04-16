В Марий Эл в пьяном ДТП ночью пострадали два человека

16 Апр 2020 2020-04-16T09:39:40+03:00

Машина вылетела в кювет – у нее смята крыша

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Этой ночью в Моркинском районе Марий Эл на 65 километре дороги «Звенигово-Шелангер-Морки» автомобиль ВАА-2114 вылетел с дороги в кювет.

- 25-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

У машины в результате аварии была смята крыша, травмы получили предполагаемый виновник происшествия и его 26-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU