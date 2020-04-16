В Марий Эл в пьяном ДТП ночью пострадали два человека
Машина вылетела в кювет – у нее смята крыша
Фото: ГИБДД Марий Эл
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Этой ночью в Моркинском районе Марий Эл на 65 километре дороги «Звенигово-Шелангер-Морки» автомобиль ВАА-2114 вылетел с дороги в кювет.
- 25-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
У машины в результате аварии была смята крыша, травмы получили предполагаемый виновник происшествия и его 26-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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