Банк вернул деньги украденные у финалистки шоу «Голос» Эльвиры Калимуллиной

16 Апр 2020 2020-04-16T09:21:20+03:00

Сама артистка до сих пор не призналась, какой суммы ее лишили мошенники.

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К решению вопроса с кражей денег у татарстанской певицы Эльвиры Калимуллиной подключились первые лица республики.

Как написала сама артистка в своем инстаграме, только после того, как с ней связалась зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, банк пошел навстречу и вернул все похищенные деньги.

Напомним, певица сообщила своим подписчикам о том, что пока она спала с ее счета мошенники, списали все деньги и она осталась без сбережений.

- Вопрос с моей ситуацией решался в индивидуальном порядке. Позвонили с московского филиала и сообщили, что каким-то образом мошенники смогли воспользоваться кодом cvv. Вопрос: КАК?! Не известно...Карту я даже физически с собой не ношу, все в телефоне. Никаких интернет покупок не совершала и уж на такси не езжу, так как на самоизоляции. Технологии развиваются и вместе с ними изворотливость махинаций мошенников тоже. Я не совершала никаких операций и покупок в интернете этой картой за последние месяцы. Не было никаких звонков от «службы безопасности» банка. Карту я не теряла, - написала на своей странице в соцсети Эльвира Калимуллина.

Правда, в комментариях ее подписчики выразили сомнения – а решился ли вопрос так быстро и вернул ли банк деньги если речь шла об обычном гражданине? Да и сама артистка до сих пор не призналась, какой суммы ее лишили мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU