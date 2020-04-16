В Казани до 4 мая закрыли движение по улице Чистопольская

16 Апр 2020 2020-04-16T08:52:51+03:00

Данное ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту канализационного коллектора. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В столице Татарстана закрыта еще одна улица. Так, согласно распоряжению Исполкома города, частично движение ограничено по улице Чистопольская.

Проехать нельзя теперь около дома №12. Как поясняют власти Казани, данное ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту канализационного коллектора.

ИСТОЧНИК KP.RU