2020-04-15T17:14:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани от короновируса дороги начнут мыть шампунем

Сейчас дезинфекции подвергаются подъезды домов и павильоны остановок общественного транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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Как подсчитали в мэрии Казани, в городе ежедневно от коронавирсуа дезинфицируется до 85% подъездов домов. Также обработке средством «Дезгран» вторую неделю подряд подвергаются павильоны остановок общественного транспорта.

Чистят и дороги. А уже со следующей недели улицы Казани начнут мыть шампунем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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