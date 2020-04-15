В Казани от короновируса дороги начнут мыть шампунем
Сейчас дезинфекции подвергаются подъезды домов и павильоны остановок общественного транспорта
Фото: metshin.ru
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Как подсчитали в мэрии Казани, в городе ежедневно от коронавирсуа дезинфицируется до 85% подъездов домов. Также обработке средством «Дезгран» вторую неделю подряд подвергаются павильоны остановок общественного транспорта.
Чистят и дороги. А уже со следующей недели улицы Казани начнут мыть шампунем.
ИСТОЧНИК KP.RU