В Казани от короновируса дороги начнут мыть шампунем

15 Апр 2020 2020-04-15T17:14:27+03:00

Сейчас дезинфекции подвергаются подъезды домов и павильоны остановок общественного транспорта

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Как подсчитали в мэрии Казани, в городе ежедневно от коронавирсуа дезинфицируется до 85% подъездов домов. Также обработке средством «Дезгран» вторую неделю подряд подвергаются павильоны остановок общественного транспорта.

Чистят и дороги. А уже со следующей недели улицы Казани начнут мыть шампунем.

ИСТОЧНИК KP.RU