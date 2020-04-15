В Татарстане вдоль дорог было собрано более 212 тонн мусора
Речь идет о полосе отвода автотрасс федерального и регионального значения
Фото: eco.tatarstan.ru
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Несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, в Татарстане продолжаются работы в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
Так, на сегодня на полосе отвода автотрасс федерального и регионального значения уже было собрано 3640 кубометров мусора – это более 212 тонн. Сообщает Минэкологии республики.
По заверению Минтранса Татарстана каждый день в уборке задействовано 506 человек и 158 единиц спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU