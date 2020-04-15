В Татарстане вдоль дорог было собрано более 212 тонн мусора

15 Апр 2020 2020-04-15T20:01:52+03:00

Речь идет о полосе отвода автотрасс федерального и регионального значения

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Несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, в Татарстане продолжаются работы в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

Так, на сегодня на полосе отвода автотрасс федерального и регионального значения уже было собрано 3640 кубометров мусора – это более 212 тонн. Сообщает Минэкологии республики.

По заверению Минтранса Татарстана каждый день в уборке задействовано 506 человек и 158 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU