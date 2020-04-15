2020-04-15T17:35:11+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Набережных Челнах задержаны 76 нарушителей режима самоизоляции

Горожанам грозят внушительные штрафы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Нарушители были замечены на постах при въезде в город и в разных районах татарстанского автограда.Нарушители были замечены на постах при въезде в город и в разных районах татарстанского автограда.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 апреля, в Набережных Челнах были задержаны 76 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Они были замечены на постах при въезде в город и в разных районах татарстанского автограда, сообщают “Челнинские известия”.

На горожан были составлены административные протоколы за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Штрафы за подобные нарушения достигают 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Татарстане до сих пор действует режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости или со специальным цифровым пропуском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашию впервые прилетели краснокнижные каравайки
Жительница Татарстана из мести вызвала к соседке "скорую" и сказала, что та заражена коронавирусом
Цветан Соколов перешел из «Зенита-Казань» в «Белогорье»
В Московской области "перуанского шамана" из Чувашии будут судить за нарко-мыло
Жителя Ульяновска оштрафуют за фейк о 60 зараженных коронавирусом десантниках
За сутки в Набережных Челнах задержаны 76 нарушителей режима самоизоляции
В Казани от короновируса дороги начнут мыть шампунем
Родственникам татарстанских туристов, прилетающих из Таиланда, рекомендовали не встречать их
В Казани до 27 апреля вводится частичное ограничение на движение по улице Тихомирова
Какие парки Казани уже обработали от клещей
ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ – 2020: за 2 дня больше 160 горожан выразило желание работать на селе
Из-за коронавируса в Марий Эл закрыли храмы и кладбища
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
В «Динамо-Казань» перешла центральная блокирующая из «Сахалина»
Под Ульяновском иномарка сбила двух девушек
Лишился более 6 миллионов рублей татарстанский бизнесмен при попытке купить изопропиловый спирт
В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова родилась внучка
Из-за пандемии коронавируса в Чувашии закрыли все храмы и кладбища
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Чебоксарах нашли живой пропавшую Викторию Александрову