За сутки в Набережных Челнах задержаны 76 нарушителей режима самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T17:35:11+03:00

Нарушители были замечены на постах при въезде в город и в разных районах татарстанского автограда. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Во вторник, 14 апреля, в Набережных Челнах были задержаны 76 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Они были замечены на постах при въезде в город и в разных районах татарстанского автограда, сообщают “Челнинские известия”.

На горожан были составлены административные протоколы за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Штрафы за подобные нарушения достигают 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Татарстане до сих пор действует режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости или со специальным цифровым пропуском.

ИСТОЧНИК KP.RU