2020-04-15T20:21:57+03:00
Происшествия

В Татарстане на мать завели уголовное дело за воспитание ребенка тапком

Полицию вызвала соседка, услышав крики девятилетнего мальчика
Лика ИСАЕВА
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Женщине инкриминируют сразу две уголовные статьи.Женщине инкриминируют сразу две уголовные статьи.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В полицию позвонила жительница одного из сел Муслимовского района республики. Она заявила о том, что ее 31-летняя соседка избивает своего девятилетнего сына.

Правоохранители установили, что мать истязала своего мальчика с сентября 2019 года по март 2020 года. За непослушание женщина била его руками и тапком, сильно толкала. Крики мальчика и стали причиной беспокойства бдительной соседки.

- В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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