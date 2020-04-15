В Татарстане на мать завели уголовное дело за воспитание ребенка тапком

15 Апр 2020 2020-04-15T20:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию позвонила жительница одного из сел Муслимовского района республики. Она заявила о том, что ее 31-летняя соседка избивает своего девятилетнего сына.

Правоохранители установили, что мать истязала своего мальчика с сентября 2019 года по март 2020 года. За непослушание женщина била его руками и тапком, сильно толкала. Крики мальчика и стали причиной беспокойства бдительной соседки.

- В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU