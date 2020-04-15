2020-04-15T16:33:43+03:00
Общество

В Казани до 27 апреля вводится частичное ограничение на движение по улице Тихомирова

Кроме того, в городе закроют и платную муниципальную парковку на улице Марджани
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По распоряжению властей Казани, до 27 апреля частичное ограничение на движение по улице Тихомирова. Причина тому – проведение работ по устройству кабельной канализации.

Так, до указанного времени нельзя будет проехать около дома №19 на улице Тихомирова и возле дома №56а по улице Петербургская.

Также из-за ремонта автомобильной дороги на улице Марджани будет прекращена работа платной муниципальной парковки – на нечетной стороне от улицы Татарстана до улицы Зайни Султана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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