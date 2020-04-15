В Казани до 27 апреля вводится частичное ограничение на движение по улице Тихомирова
Кроме того, в городе закроют и платную муниципальную парковку на улице Марджани
Фото: pixabay.com
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По распоряжению властей Казани, до 27 апреля частичное ограничение на движение по улице Тихомирова. Причина тому – проведение работ по устройству кабельной канализации.
Так, до указанного времени нельзя будет проехать около дома №19 на улице Тихомирова и возле дома №56а по улице Петербургская.
Также из-за ремонта автомобильной дороги на улице Марджани будет прекращена работа платной муниципальной парковки – на нечетной стороне от улицы Татарстана до улицы Зайни Султана.
ИСТОЧНИК KP.RU