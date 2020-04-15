Родственникам татарстанских туристов, прилетающих из Таиланда, рекомендовали не встречать их

15 Апр 2020 2020-04-15T16:58:17+03:00

Сразу после приземления почти всех пассажиров отправят на карантин в санаторий "Ливадия"

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Завтра, 16 апреля, в международном аэропорту столицы Татарстана встретят самолет из Таиланда. На нем в Россию вернутся почти 150 туристов, застрявших во время пандемии коронавирусной инфекции в Бангкоке.

Большая часть из них - 115 человек, сразу после приземления будет перевезена в казанский санаторий "Ливадия". Там они проведут 14 дней на карантине. Возвратиться сразу домой они не смогут. Остальных увезут в Уфу.

Тем временем руководитель республиканского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева порекомендовала родственникам туристов не приезжать для их встречи в аэропорт. Это опасно для всех сторон, да и всех прибывших сразу перевезут в санаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU