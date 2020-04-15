2020-04-15T15:38:48+03:00
Общество

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ – 2020: за 2 дня больше 160 горожан выразило желание работать на селе

Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило набор на «ЛЕТНЮЮ ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ – 2020» с заключением трудовых договоров.

Сделано это было из-за спада экономической активности в татарстанских городах в связи с коронавирусом и режима самоизоляции. Последний высвободил значительную массу трудовых ресурсов. Потребности горожан в сезонном заработке возросли.

Только за 2 дня приема заявок количество желающих поработать на селе превысило 160 человек. Большинство из них – это сотрудники заведений общепита. Увеличивается и количество сельхозпредприятий, готовых принять на работу горожан. Количество вакансий выросло с 400 до 530. Работодатели предлагают различные условия проживания, питания и проезда.

- Сельхозпредприятия готовы принять на работу на различный срок: от 1 до 6 месяцев. Среди востребованных специальностей не только агрономы и трактористы, но и сварщики, экономисты, слесари, инженеры, строители, разнорабочие, пастухи, подсобные рабочие, а на этой неделе, к примеру, увеличилась потребность в поварах. Среди самых востребованных специалистов: разнорабочие – 220 вакансий, механизаторы-трактористы – 95, овощеводы и растениеводы – 40 и животноводы – 50, - сообщают в Минсельхозпроде Татарстана.

Там, также напоминают, для подачи заявки от соискателей необходимо пройти по ссылке и заполнить первичную форму. Сотрудники ГБУ «Центра компетенций по развитию кооперации в РТ» в индивидуальном порядке отработают каждое обращение и помогут подобрать нужную вакансию. Все в дистанционной форме. Не потребуется выходить из дома и для собеседования, оно будет проводиться в онлайн-режиме.

Минсельхозпрод Татарстана информирует, что все трудовые контракты будут зарегистрированы с последующим мониторингом соблюдения прав работника по условиям работы, проживания и оплаты труда. Контактные телефоны операторов ГБУ ЦКСК РТ для консультаций: 8(843)292-07-59, 8987-172-04-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ – 2020: за 2 дня больше 160 горожан выразило желание работать на селе
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