2020-04-15T16:12:27+03:00
Общество

Какие парки Казани уже обработали от клещей

Все общественные пространства города обезопасят, в том числе и от грызунов, к концу режима самоизоляции
Олег ЛУГОВОЙ
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Обработке подвернутся все общественные пространства в городе.Обработке подвернутся все общественные пространства в городе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за ранней весны клещи в Казани уже активизировались. Пока действует режим самоизоляции из-за коронавируса, в городе решили обработать все парки и скверы от этих кровососущих насекомых, а также грызунов.

Это нужно, чтобы предотвратить сезонную вспышку геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита.

Так, уже обработка прошла на бульваре «Фестивальный» улице Декабристов, в парках им.Урицкого и «Сосновая роща», «Комсомолец», на бульваре на улице Фучика и в парке Победы.

Остальные общественные пространства Казани планируется обработать до окончания режима самоизоляции – он предположительно продлится до 30 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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