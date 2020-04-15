2020-04-15T18:16:11+03:00
Происшествия

В Московской области "перуанского шамана" из Чувашии будут судить за нарко-мыло

Мужчина обвиняется в контрабанде наркотиков
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В суд Московской области передано уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков", где главный фигурант - 45-летний житель Москвы, уроженец Козловского района Чувашии.

Он, по версии следствия, назвал себя шаманом и проводил обряды "аяхуаски" с использованием наркотических веществ. Эти запрещенные вещества ему из Перу присылал 28-летний проживающий там россиянин.

Для маскировки груза он специально сварил мыло и спрятал в него наркотики. Посылку направил по адресу нежилого дома в деревне Старая Тюрлема (Чувашия).

Интересно и то, что получать на почте это нарко-мыло должен был знакомый "шамана" причем по документам уже скончавшегося уроженца Грузии. Паспорт покойного находился в розыске.

Но ничего так и не вышло. Посылку с наркотическим мылом весом 1,5 килограмма задержали оперативники Приволжского таможенного управления и ФСБ Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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