2020-04-15T19:07:51+03:00
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В Чувашию впервые прилетели краснокнижные каравайки

Ближайшие к региону места гнездования этих птиц находятся на расстоянии более 750 километров
Алина ГАБДУЛИНА
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Каравайка оказалась 292 видом птиц, отмеченным на территории республики. Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии ЧувашииКаравайка оказалась 292 видом птиц, отмеченным на территории республики. Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Чувашии
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В одном из водоемов Чувашии был замечен новый для региона вид птиц - каравайка. Трех взрослых особей встретили замдиректор “Дирекции по охране животного мира и ООПТ” Минприроды республики Геннадий Исаков и орнитолог Александр Яковлев.

- Каравайки относятся к семейству Ибисовых. Как и многие другие представители данного семейства, они имеют длинный, изогнутый книзу клюв. Взрослые птицы окрашены в темно-бурый цвет с бронзовым и зеленым металлическим отливом. Каравайки в России встречаются редко в южных регионах, поэтому вид включен в Красную книгу страны, - отмечают специалисты.

Известно, что ближайшие к Чувашии места гнездования краваек находятся на расстоянии более 750 километров.На север эти птицы прилетают редко. В Среднем Поволжье дважды они были замечены в Татарстане (в 1965 и 1981 годах) и раз - в Пензенской области (в 1981 году).

- Каравайка оказалась 292 видом птиц, отмеченным на территории Чувашии. Территория нашего региона относительно хорошо изучена в орнитологическом плане, поэтому встречи новых видов всегда являются научным открытием, - сообщают в Минприроды республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чувашию впервые прилетели краснокнижные каравайки
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