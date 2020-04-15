В Чувашию впервые прилетели краснокнижные каравайки

15 Апр 2020 2020-04-15T19:07:51+03:00

Ближайшие к региону места гнездования этих птиц находятся на расстоянии более 750 километров

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В одном из водоемов Чувашии был замечен новый для региона вид птиц - каравайка. Трех взрослых особей встретили замдиректор “Дирекции по охране животного мира и ООПТ” Минприроды республики Геннадий Исаков и орнитолог Александр Яковлев.

- Каравайки относятся к семейству Ибисовых. Как и многие другие представители данного семейства, они имеют длинный, изогнутый книзу клюв. Взрослые птицы окрашены в темно-бурый цвет с бронзовым и зеленым металлическим отливом. Каравайки в России встречаются редко в южных регионах, поэтому вид включен в Красную книгу страны, - отмечают специалисты.

Известно, что ближайшие к Чувашии места гнездования краваек находятся на расстоянии более 750 километров.На север эти птицы прилетают редко. В Среднем Поволжье дважды они были замечены в Татарстане (в 1965 и 1981 годах) и раз - в Пензенской области (в 1981 году).

- Каравайка оказалась 292 видом птиц, отмеченным на территории Чувашии. Территория нашего региона относительно хорошо изучена в орнитологическом плане, поэтому встречи новых видов всегда являются научным открытием, - сообщают в Минприроды республики.

ИСТОЧНИК KP.RU