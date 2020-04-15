Из-за коронавируса в Марий Эл закрыли храмы и кладбища

15 Апр 2020 2020-04-15T15:04:28+03:00

Культовые объекты и их территорию могут посещать только священнослужители и религиозный персонал. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Чтобы остановит распространение коронавируса в Марий Эл закрыли храмы и кладбища. Соответствующие изменения в указ “О мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции” в среду, 15 апреля, внес глава региона Александр Евстифеев.

Так, до 30 апреля культовые объекты и их территорию могут посещать только священнослужители, религиозный персонал и лица, присутствие которых необходимо для онлайн-трансляции богослужений. Кладбища же закрыты для всех. Исключение составляют случаи обращения за оформлением услуг для погребения и участие в похоронах.

ИСТОЧНИК KP.RU