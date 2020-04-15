Жительница Татарстана из мести вызвала к соседке "скорую" и сказала, что та заражена коронавирусом
Жительница одного из домов на улице Гагарина в Альметьевске днем удивилась, когда в ее квартиру приехали медики. Сотрудники "скорой помощи" сообщили ей, что им поступил звонок, что 65-летняя пенсионерка заражена коронавирусной инфекцией.
Сама женщина медиков не вызывала, чувствует себя хорошо. Для прояснения ситуации на место вызвали еще и полицейских.
Они-то и установили, что вызов "скорой" из-за якобы коронавируса - это месть 23-летней соседки пенсионерки. Молодая женщина нигде не работает, ранее была судима за наркотики. Образ ее жизни становился не раз причиной жалоб жильцов дома участковому.
- В отношении женщины составлен административный материал по статье "Заведомо ложный вызов специализированных служб", - сообщили в МВД Татарстана.
Но на этом похоже история не закончится. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уже уголовного дела.
Жительница Татарстана из мести вызвала к соседке "скорую" и сказала, что та заражена коронавирусом.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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