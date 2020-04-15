15 Апр 2020 2020-04-15T18:46:05+03:00

Женщину едва не забрали в больницу по ложному доносу. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Жительница одного из домов на улице Гагарина в Альметьевске днем удивилась, когда в ее квартиру приехали медики. Сотрудники "скорой помощи" сообщили ей, что им поступил звонок, что 65-летняя пенсионерка заражена коронавирусной инфекцией.

Сама женщина медиков не вызывала, чувствует себя хорошо. Для прояснения ситуации на место вызвали еще и полицейских.

Они-то и установили, что вызов "скорой" из-за якобы коронавируса - это месть 23-летней соседки пенсионерки. Молодая женщина нигде не работает, ранее была судима за наркотики. Образ ее жизни становился не раз причиной жалоб жильцов дома участковому.

- В отношении женщины составлен административный материал по статье "Заведомо ложный вызов специализированных служб", - сообщили в МВД Татарстана.

Но на этом похоже история не закончится. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уже уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/773364" frameborder="0"></iframe> Жительница Татарстана из мести вызвала к соседке "скорую" и сказала, что та заражена коронавирусом.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU