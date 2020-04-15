Приехал с матерью посмотреть достопримечательности: в Казани полиция нашла у жителя Ростова-на-Дону почти килограмм наркотиков

15 Апр 2020 2020-04-15T19:24:51+03:00

Как сам признался парень, он купил их через интернет-магазин

Изменить размер текста: A A

В Казани сотрудники полиции у одного из домов по улице Депутатская остановили 24-летнего жителя Ростова-на-Дону. Во время личного досмотра у парня было обнаружено и изъято 949,2 грамма гашиша.

Гостя столицы Татарстана задержали и доставили в отдел. Там парень в ходе допроса рассказал, что в Казань приехал вместе с матерью, посмотреть достопримечательности. Наркотики же, по словам задержанного, она купил через интернет-магазин, чтобы потом продать.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU