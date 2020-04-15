Под Ульяновском иномарка сбила двух девушек

15 Апр 2020 2020-04-15T14:08:43+03:00

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Поздно вечером во вторник, 14 апреля, в селе Криуши у дома №28 по улице Полевая автомобиль “Мицубиси Галант” сбил двух пешеходов. Иномарка нарушила правило расположения транспортного средства на дороге и наехала на двух девушек в возрасте 18-ти и 16-ти лет.

За рулем “Мицубиси” находился 54-летний мужчина, чей водительский стаж составляет всего один год. От медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя он отказался.

- В результате ДТП пешеходы были госпитализированы, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU