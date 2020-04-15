2020-04-15T18:33:37+03:00
Спорт

Цветан Соколов перешел из «Зенита-Казань» в «Белогорье»

В прошедшем сезоне он стал самым результативным игроком казанцев
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».
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Диагональный Цветан Соколов покинул казанский «Зенит». В следующем сезоне волейболист будет выступать за московское «Динамо». Напомним, его одноклубником вновь станет Вадим Лихошерстов, который также перешел из казанского клуба.

Соколов в прошедшем сезоне стал самым результативным игроком казанской команды, сыграв за «Зенит» 33 матча, в том числе победный финал Кубка России. По результатам «Финала четырёх» в Москве он получил приз как лучший бомбардир.

– Мы благодарим игроков за работу и вклад в победы команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо! – говорится в сообщении на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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