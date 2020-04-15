2020-04-15T14:31:21+03:00
Спорт

В «Динамо-Казань» перешла центральная блокирующая из «Сахалина»

Волейболистка Таисия Коновалова входит в десятку лучших подающих Суперлиги
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Казань».Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Казань».
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Казанское «Динамо» объявило о подписании контракта с 24-летней блокирующей Таисией Коноваловой, которая провела последний сезон в «Сахалине».

Подписание волейболистки рассчитано на то, чтобы усилить позицию после аренды Елизаветы Кочуриной в нижегородскую «Спарту». Также Коновалова входит в десятку лучших подающих Суперлиги.

– Как минимум, она поможет разгрузить Ирину Королеву и Марину Марюхнич, отыгравших нынешний сезон практически без замен. Хотя учитывая, что в своих предыдущих командах Таисия всегда была лидером среди центральных, то и в «Динамо-Казань», возможно, будем регулярно видеть е в стартовой шестерке, — говорится в сообщении клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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