Лишился более 6 миллионов рублей татарстанский бизнесмен при попытке купить изопропиловый спирт

15 Апр 2020 2020-04-15T13:04:24+03:00

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40-летний бизнесмен из Альметьевска получил электронное письмо от неизвестного с предложением купить изопропиловый спирт, который в медицине используется в качестве дезинфицирующего средства. Предприниматель клюнул на сделку из-за слишком выгодной цены.

Мужчина связался с продавцом и обо всем договорился. Татарстанский бизнесмен захотел купить 48 тонн этого спирта. Так же по электронной почте он получил договор, поставил на нем свою печать и отправил обратно. Вскоре мужчина получил пакет документов к договору поставки и оплатил за спирт более 6 миллионов рублей.

Через пару дней татарстанский бизнесмен решил зайти на сайт завода производителя, у которого он якобы купил спирт, и увидел на нем список мошеннических интернет-ресурсов обманывающих людей от имени предприятия. В нем мужчина нашел и своего «поставщика». Он попытался связаться с «продавцом», но безуспешно – ни денег, ни спирта. Пришлось обращаться в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников, - сообщают в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU