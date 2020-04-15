2020-04-15T17:43:32+03:00
Общество

Жителя Ульяновска оштрафуют за фейк о 60 зараженных коронавирусом десантниках

Автора сообщения нашли и в отношении его был составлен протокол
Наиля ГАЛИМОВА
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Штраф составит от тридцати до ста тысяч рублей.Штраф составит от тридцати до ста тысяч рублей.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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13 апреля в отношении жителя Ульяновска, распространявшего в соцсети под постом губернатора области Сергея Морозова слухи о заболевших коронавирусом, составили протокол.

Мужчина написал, что в ЦГБ якобы госпитализировали 60 военнослужащих ВДВ и 7 из них умерли. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Правоохранительные органы установили, что автор сообщения – 42-летний житель Заволжского района.

Ульяновец привлечен к административной ответственности, в его отношении составлен протокол по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Нарушителю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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