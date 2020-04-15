В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин разрешил применять в мечетях республики спиртосодержащие средства для дезинфекции во время профилактики коронавируса, сообщил «Татаp-инфoрм».
На данный момент в мечетях не проводятся общественные и коллективные мероприятия и намазы отменены. При этом большинство мечетей в Татарстане закрыты на карантин.
Однако на случай возникновения неотложных вопросов и необходимости проведения религиозных обрядов в мечетях есть дежурные имамы. То есть деятельность мечетей и мусульманских организаций не приостановлена, но осуществляется без привлечения верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU