2020-04-15T12:48:08+03:00
Общество

В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции

Намазы отменены, за то есть дежурные имамы
Наиля ГАЛИМОВА
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Деятельность мечетей и мусульманских организаций осуществляется без привлечения верующих.Деятельность мечетей и мусульманских организаций осуществляется без привлечения верующих.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин разрешил применять в мечетях республики спиртосодержащие средства для дезинфекции во время профилактики коронавируса, сообщил «Татаp-инфoрм».

На данный момент в мечетях не проводятся общественные и коллективные мероприятия и намазы отменены. При этом большинство мечетей в Татарстане закрыты на карантин.

Однако на случай возникновения неотложных вопросов и необходимости проведения религиозных обрядов в мечетях есть дежурные имамы. То есть деятельность мечетей и мусульманских организаций не приостановлена, но осуществляется без привлечения верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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