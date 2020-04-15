У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова родилась внучка
Руководитель региона стал дедушкой уже в третий раз
Фото: ulgov.ru
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Губернатор Ульяновской области стал дедушкой в третий раз. К двум внукам от старших сыновей сегодня, 15 апреля, в 8.50 прибавилась внучка. Её рождения проанонсировал сам дедушка, разместив на своей страничке сообщение. В нем он написал сообщение для нее: "Расти здоровой, малышка, мы тебя очень любим!"
Вес новорожденной 3,120 килограмма и рост 52 сантиметра. Про другие подробности - на кого похожа, например, не сообщается.
Напомним, у Сергея Морозова есть два сына от первого брака и три дочери, в том числе и усыновленная, от второго.
ИСТОЧНИК KP.RU