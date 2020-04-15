Из-за пандемии коронавируса в Чувашии закрыли все храмы и кладбища

15 Апр 2020 2020-04-15T11:09:32+03:00

Пасхальное богослужение будет транслироваться по национальному телевидению. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Чтобы остановить распространение в Чувашии коронавируса, правительство региона решило временно закрыть все храмы и кладбища. Соответствующий указ подписал врио главы региона Олег Николаев.

- До особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний различных конфессий с большим количеством людей; посещение гражданами территорий, помещений, зданий, строений, сооружений, предназначенных для проведения богослужений, молитвенных и религиозных собраний, иных религиозных обрядов и церемоний, в том числе приостановить допуск граждан в культовые здания, - говорится в документе.

Входить в храмы только священнослужителям. Пасхальное богослужение будет транслироваться по национальному телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU