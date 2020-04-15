2020-04-15T10:16:51+03:00
Общество

В Чебоксарах нашли живой пропавшую Викторию Александрову

О местонахождении девушки не было ничего известно с 12 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах завершили поиски 17-летней Виктории Александровой. Девушка, которая ушла из дома и пропала 12 апреля, найдена живой. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Подробности поисков ими не уточняются.

Отметим, что в Чебоксарах до сих пор ищут 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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