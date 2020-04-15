2020-04-15T10:04:56+03:00
Общество

В Казани успешно прооперировали 101-летнего пациента

Участник четырех войн уже готовится к выписке
Лика ИСАЕВА
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Фронтовик и медики сфотографировались на память. Фото пресс-службы КФУФронтовик и медики сфотографировались на память. Фото пресс-службы КФУФото: Из материалов пресс-службы
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В Университетской клинике Казанского федерального университета был прооперирован 101-летний Фарах Хайрутдинов. Участника четырех войн прошлого столетия доставили в экстренном порядке. Под руководством завотделения Рафаэля Миннабутдинова команда хирургов, анестезологов успешно провела операцию.

После восстановительного периода состояние участника боев на Халкин-Голе, Советско-Финляндской войне, сражениях Великой Отечественной и Японской войны чувствует себя хорошо и благодарит медиков, сообщили в пресс-службе КФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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