В Казани успешно прооперировали 101-летнего пациента

15 Апр 2020 2020-04-15T10:04:56+03:00

Фронтовик и медики сфотографировались на память. Фото пресс-службы КФУ Фото: Из материалов пресс-службы

Участник четырех войн уже готовится к выписке

Изменить размер текста: A A

В Университетской клинике Казанского федерального университета был прооперирован 101-летний Фарах Хайрутдинов. Участника четырех войн прошлого столетия доставили в экстренном порядке. Под руководством завотделения Рафаэля Миннабутдинова команда хирургов, анестезологов успешно провела операцию.

После восстановительного периода состояние участника боев на Халкин-Голе, Советско-Финляндской войне, сражениях Великой Отечественной и Японской войны чувствует себя хорошо и благодарит медиков, сообщили в пресс-службе КФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU