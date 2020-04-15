В Марий Эл в реке Немда обнаружил тело женщины
Тело неустановленной пока женщины было обнаружено местными жителями во время полевых работ в реке Немда возле деревни Малая Гора Сернурского района республики. Для того, чтобы извлечь останки, вызывали дежурную группу сотрудников Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС).
На место происшествия выдвинулась оперативная группа Сернурского аварийно-спасательного формирования. Прибыв на место, они сумели на лодке подобраться к телу, извлечь его и доставить на берег. Там его передали сотрудникам полиции. сообщили в пресс-службе МАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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