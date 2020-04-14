Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах

14 Апр 2020 2020-04-14T18:46:57+03:00

После доработки запрет могут ввести снова уже через две недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Правительство РФ приостановило действие постановления «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

Оно определяло какие средства для борьбы с коронавирусом должны иметь надбавку не более 10% на каждом этапе оптовой продажи. В перечень вошли и медицинские маски. Они, согласно постановлению, уже в аптеках не должны были иметь надбавку более 10 копеек. Но, как оказалось, рынок выполнить решение правительства РФ вот так моментально не был готов.

- Для этого требуется доработка процессов и создание условий. Постановление ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты. Помимо того, ограничило и розничную продажу. По моим сведениям, приостановка продлится 2 недели - за это время будет разработан механизм, который будет отвечать сложившимся отношениям производителей и поставщиков, - сообщил kp.ru президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU