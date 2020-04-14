Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Начиная с этой среды, то есть с 15 апреля, жительницы Татарстана могут получать сертификаты на маткапитал без подачи заявления.
Как сообщила журналистам на пресс-конференции начотдела соцвыплат ПФР Татарстана Гюльсина Сабирова, теперь право на получение маткапитала можно определять по сведениям Единого государственного реестра ЗАГСа.
Для получения сертификата сейчас нужна лишь подтвержденная учетная запись в ЕСИА. Документ на право получения маткапитала будет приходить в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг.
Но такое возможно, если только в Пенсионном фонде будут в наличии все нужные для этого сведения. Иначе пакте документов придется дополнять.
Подтвердить ту же учетную запись в ЕСИА можно в офисах МФЦ и отделениях ПФР. Там прием сейчас из-за режима самоизоляции ведется только по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU