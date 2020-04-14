2020-04-14T18:06:42+03:00
Общество

Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления

Теперь право на его получение можно определять по сведениям Единого государственного реестра ЗАГСа
Олег ЛУГОВОЙ
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Для получения сертификата сейчас нужна лишь подтвержденная учетная запись в ЕСИА.Для получения сертификата сейчас нужна лишь подтвержденная учетная запись в ЕСИА.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Начиная с этой среды, то есть с 15 апреля, жительницы Татарстана могут получать сертификаты на маткапитал без подачи заявления.

Как сообщила журналистам на пресс-конференции начотдела соцвыплат ПФР Татарстана Гюльсина Сабирова, теперь право на получение маткапитала можно определять по сведениям Единого государственного реестра ЗАГСа.

Для получения сертификата сейчас нужна лишь подтвержденная учетная запись в ЕСИА. Документ на право получения маткапитала будет приходить в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг.

Но такое возможно, если только в Пенсионном фонде будут в наличии все нужные для этого сведения. Иначе пакте документов придется дополнять.

Подтвердить ту же учетную запись в ЕСИА можно в офисах МФЦ и отделениях ПФР. Там прием сейчас из-за режима самоизоляции ведется только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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