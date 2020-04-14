2020-04-14T17:32:59+03:00
Общество

Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей

По плану же на благоустройство каждого двора потратят около 7,5 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Такую площадку можно построить сразу на несколько дворов.Такую площадку можно построить сразу на несколько дворов.Фото: Иван МАРКОВ
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В Татарстане около многоэтажек в рамках программы «Наш двор 2020» могут появится площадки для выгула собак. Вот только это потребует дополнительного финансирования. Его источником могут стать или управляющие компании, или сами жители домов.

Так, по заверениям помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, одна большая и оборудованная площадка для выгула собак в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани обошлась порядка 300 тысяч рублей. Но если речь идет не о таких больших площадях, то цена вопроса может ограничится 30-50 тысячами рублей. К тому же можно построить одну большую площадку сразу на несколько дворов.

Напомним, что по программе «Наш двор» в Татарстане на благоустройство каждого объекта планируется потратить около 7,5 миллиона рублей.

Узнать входит лишь ваш двор перечень работ, можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
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