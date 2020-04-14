В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка

14 Апр 2020 2020-04-14T17:43:47+03:00

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ЧП произошло 13 апреля в Цивильском районе республики. По телефону "112" поступило сообщение о том, что в руках у жителя одного из частных домов взорвалась дымовая шашка. Он получил серьезные травмы, кровотечение не останавливалось, и мужчина нуждался в срочной госпитализации.

На место происшествия сразу выехали сотрудники "скорой помощи". Они перетянули жгутом руку выше раны, установили катетер для внутривенного доступа, ввели обезболивающий препарат и незамедлительно эвакуировали пострадавшего в больницу Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU