2020-04-14T17:43:47+03:00
Происшествия

В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка

Пострадавшего экстренно доставили в больницу Чебоксар
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Прежде чем начать транспортировку, медикам "скорой" пришлось потрудиться.Прежде чем начать транспортировку, медикам "скорой" пришлось потрудиться.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 13 апреля в Цивильском районе республики. По телефону "112" поступило сообщение о том, что в руках у жителя одного из частных домов взорвалась дымовая шашка. Он получил серьезные травмы, кровотечение не останавливалось, и мужчина нуждался в срочной госпитализации.

На место происшествия сразу выехали сотрудники "скорой помощи". Они перетянули жгутом руку выше раны, установили катетер для внутривенного доступа, ввели обезболивающий препарат и незамедлительно эвакуировали пострадавшего в больницу Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры
В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции
В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски
Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост
Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус