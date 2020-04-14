Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
В ходе онлайн-встречи бизнес-омбудсмена России Бориса Титова и президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом республики поступило предложение разработать цифровой доступ к правосудию. В частности, сделать возможным проверять личности сторон по делу.
Озвучил идею Филипп Зарубин. По его мнению, это предоставит возможность удаленного участия в судебном процессе, проходящем по видеоконференцсвязи, без реального посещения зала. Также решение может снизить нагрузку работников судов.
– Мы уже написали обращение в Верховный суд РФ с предложением создать рабочую группу для определения ключевых цифровых решений как для арбитражного судопроизводства, так и судов общей инстанции. У нас уже есть опыт работы с Верховным судом РФ по другим вопросам. Надеемся, что в ближайшие недели мы продвинемся по данной теме, – ответил Титов.
– Татарстан готов подключиться в качестве пилотного региона. Если нужно, мы подготовим обращение в адрес Верховного суда РФ, – поддержал Минниханов.
ИСТОЧНИК KP.RU