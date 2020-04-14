2020-04-14T19:52:37+03:00
Общество

Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства

Это может позволить участвовать в процессах удаленно
Наиля ГАЛИМОВА
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Также решение может снизить нагрузку работников судов.Также решение может снизить нагрузку работников судов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ходе онлайн-встречи бизнес-омбудсмена России Бориса Титова и президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом республики поступило предложение разработать цифровой доступ к правосудию. В частности, сделать возможным проверять личности сторон по делу.

Озвучил идею Филипп Зарубин. По его мнению, это предоставит возможность удаленного участия в судебном процессе, проходящем по видеоконференцсвязи, без реального посещения зала. Также решение может снизить нагрузку работников судов.

– Мы уже написали обращение в Верховный суд РФ с предложением создать рабочую группу для определения ключевых цифровых решений как для арбитражного судопроизводства, так и судов общей инстанции. У нас уже есть опыт работы с Верховным судом РФ по другим вопросам. Надеемся, что в ближайшие недели мы продвинемся по данной теме, – ответил Титов.

– Татарстан готов подключиться в качестве пилотного региона. Если нужно, мы подготовим обращение в адрес Верховного суда РФ, – поддержал Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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