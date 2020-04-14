2020-04-14T19:42:08+03:00
Происшествия

СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры

Женщина скончалась на месте преступления
Лика ИСАЕВА
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Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Уголовное дело в отношении 44-летнего безработного чебоксарца было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как полагает следствие, сожители поругались в ночь с 12 на 13 апреля. Напившись, мужчина напал на свою 34-летнюю даму. Он избил ее руками и ногами, затем взялся за черенок от швабры. От полученных тяжких телесные повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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