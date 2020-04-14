«Спас других участников дорожного движения»: в Татарстане сидящий в колонии строгого режима рассказал, как обманул желающих получить права без экзаменов

14 Апр 2020 2020-04-14T15:55:26+03:00

Отбывающий срок за наркотики мужчина сумел обзавестись мобильным телефоном и выйти в интернет [видео]

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В Альметьевском районе три местные жительницы стали жертвами мошенничества. Они нашли в интернете на сайте бесплатных объявлений предложение за деньги изготовить водительские права без обучения и без экзаменов в ГИБДД. Цена варьировалась от 5 до 8,5 тысяч рублей.

Позвонив по указанному телефону, потерпевшие оговаривали с «исполнителем» условия сделки, перечисляли деньги на указанный счет и ждали заветные права. Вот только они были жестоко обмануты. Женщины обратились в полицию.

В итоге полицейским удалось вычислить предполагаемого афериста. Им оказался осужденный за наркотики 40-летний уроженец Заинского района Татарстана. Он отбывал свой срок в колонии строгого режима. Но несмотря ни на что, смог раздобыть мобильный телефон и выйти в интернет.

- Спас других участников дорожного движения, - рассказал правоохранителям мужчина, отмечая что обманывал тех, кто хотел преступить закон и получить без экзаменов водительские права.

Сейчас расследование уголовного дела об этом мошенничестве завершено. Все материалы были направлены в прокуратуру, а оттуда они должны уже поступить непосредственно в суд. Сообщили в МВД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/773063" frameborder="0"></iframe> В Татарстане сидящий в колонии строгого режима рассказал, как он обманул желающих получить права без экзаменов.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU