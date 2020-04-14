2020-04-14T19:32:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции

Оказание плановой медпомощи в детских поликлиниках приостановлено
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
В поликлиниках оказывается только экстренная помощь.В поликлиниках оказывается только экстренная помощь.
Изменить размер текста:

В настоящее время оказание плановой медпомощи в детских поликлиниках приостановлено. Врачи обслуживают маленьких пациентов на дому, а в поликлиниках оказывается только экстренная помощь. Если по тем или иным причинам вам все же пришлось прийти в больницу, то придется использовать следующие варианты маршрутизации.

Для поликлиник №1 и №2:

– Пациенты с жалобами на повышенную температуру, кашель и другие признаки инфекционного заболевания, должны не заходя в поликлинику, пройти в фильтр-кабинет.

– Если ребенок здоров и некоторое время находился в самоизоляции, для получения справки в детский сад нужно прийти в поликлинику с ребенком, зайти через центральный вход, где встретит сотрудник больницы и направит в нужный кабинет. Там после осмотра врача будет выдана справка на посещение дошкольного учреждения.

– Чтобы закрыть лист временной нетрудоспособности, после того, как врач осмотрит ребенка на дому, родители могут прийти в поликлинику без ребенка.

– Если врач направил ребенка на рентген, нужно подойти к центральному входу (Поликлиника №1) и оттуда по указателям пройти к отдельному крыльцу здания, где находится рентгенкабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры
В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции
В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски
Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост
Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус