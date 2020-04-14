В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T19:32:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В настоящее время оказание плановой медпомощи в детских поликлиниках приостановлено. Врачи обслуживают маленьких пациентов на дому, а в поликлиниках оказывается только экстренная помощь. Если по тем или иным причинам вам все же пришлось прийти в больницу, то придется использовать следующие варианты маршрутизации.

Для поликлиник №1 и №2:

– Пациенты с жалобами на повышенную температуру, кашель и другие признаки инфекционного заболевания, должны не заходя в поликлинику, пройти в фильтр-кабинет.

– Если ребенок здоров и некоторое время находился в самоизоляции, для получения справки в детский сад нужно прийти в поликлинику с ребенком, зайти через центральный вход, где встретит сотрудник больницы и направит в нужный кабинет. Там после осмотра врача будет выдана справка на посещение дошкольного учреждения.

– Чтобы закрыть лист временной нетрудоспособности, после того, как врач осмотрит ребенка на дому, родители могут прийти в поликлинику без ребенка.

– Если врач направил ребенка на рентген, нужно подойти к центральному входу (Поликлиника №1) и оттуда по указателям пройти к отдельному крыльцу здания, где находится рентгенкабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU